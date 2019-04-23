Глеб Никитин и Ольга Голодец дали старт Всероссийскому проекту «Театр – дети»

СЕГОДНЯ 14:03 2019-04-23T14:03:03+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель председателя правительства России Ольга Голодец дали старт Всероссийскому проекту «Театр – дети». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Сегодня мы даем старт большому проекту «Театр-дети». Между собой будут соревноваться те ребята, которые занимаются в кружках, хотят стать актерами, режиссерами, звукорежиссерами или выбирают для себя в будущем другие специальности, связанные со сценой, - пояснила Ольга Голодец. - В рамках проекта «Театр - дети» ребята смогут писать о театре, участвовать в конкурсах театральных критиков, музыкальных, драматических, станут театральными блогерами. И все это закончится для победителей сменой в «Артеке», где мы подведем итоги. Она состоится уже в октябре.

Со своей стороны губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напутствовал нижегородских участников и пожелал им удачи.

- Нужно, чтобы в «Артеке» оказалось как можно больше нижегородцев, - поддержал участников глава региона. - Мы в вас верим!

ИСТОЧНИК KP.RU