2019-04-23T12:34:40+03:00
Общество

Глеб Никитин и Ольга Голодец наградили волейболисток нижегородской «Спарты»

Церемония награждения прошла сегодня на стадионе «Нижний Новгород»
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель председателя правительства России Ольга Голодец сегодня наградили волейболисток нижегородской «Спарты». Церемония награждения прошла сегодня на поле стадиона «Нижний Новгород». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Для меня большая честь сегодня поздравить вас с победой! Профессиональный спорт нужен для того, чтобы болельщики, наблюдая за победами, сами побеждали в жизни и приобщались к спорту, а также к здоровому образу жизни, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - То, что вы сделали, это большая гордость! Желаю вам выйти в Суперлигу, мы будем за вас болеть.

Напомним, 20 апреля нижегородская «Спарта» обыграла команду «Северянка» из Череповца и завоевала золотые медали чемпионата России. К слову, нижегородские спортсменки впервые завершают сезон на первом месте Высшей лиги «А».

- Мне хочется сегодня поздравить вас с победой и пожелать дальнейших побед! Я понимаю, что ваш путь к успеху открывает серьезные перспективы для Нижегородской области и для российского волейбола в целом, вы молодцы, - заявила Ольга Голодец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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