2019-04-23T12:08:36+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде освятят гигантский кулич и царь-пасху

Вес каждого праздничного блюда составит больше 350 килограмм
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Празднование Светлого Христова Воскресения в Нижнем Новгороде в этом году не обойдется без подарка – специально к этому дню в городе будут освящены гигантский кулич и царь-пасха. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской епархии Русской Православной церкви.

- Освящение гигантского кулича весом 350 килограмм и царь-пасхи весом 380 килограмм состоится 28 апреля в 16:00 в Благовещенском мужском монастыре Нижнего Новгорода по окончании общегородского Пасхального крестного хода, - говорится в сообщении Нижегородской епархии. – Освятит царь-пасху и кулич митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Сразу после освящения их преподнесут в дар всем присутствующим.

По данным епархии, царь-пасху приготовят по православным традициям на одной из кубанских молочных компаний, которая в 2018 году приготовила для Москвы царь-пасху весом 1140 килограмм. Она, кстати, вошла в Книгу мировых рекордов Гиннеса.

А вот гигантский кулич-великан испекут на одном из нижегородских хлебозаводов, который как раз специализируется на выпечке таких куличей. Тринадцать лет назад такой кулич был признан самым большим в России. Тогда его вес составлял 641 килограмм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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