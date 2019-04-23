В Нижнем Новгороде ограничат движение из-за пожарных учений

СЕГОДНЯ 11:21 2019-04-23T11:21:41+03:00

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В Нижнем Новгороде с 13:00 до 16:00 23 апреля изменится движение транспорта из-за проведения пожарно-тактических учений. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- В связи с проведением показательных учений будет временно прекращено движение транспорта с 13:00 до 16:00 23 апреля на участке улицы Ашхабадской от улицы Белинского до улицы Невзоровых, на участке улицы Невзоровых от улицы Ашхабадской до улицы Ломоносова, на участке улицы Ломоносова от улицы Белинского до улицы Невзоровых, - говорится в сообщении администрации Нижнего Новгорода. – Все это время движение транспорта будет организовано с учетом объезда зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам. Также на этих участках будет запрещена парковка транспорта. Все транспортные средства, которые припаркованы на этой территории, будут перемещены эвакуатором.

ИСТОЧНИК KP.RU