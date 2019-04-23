Три человека пострадали при столкновении автомобилей ГАЗ и Тойота

СЕГОДНЯ 10:47 2019-04-23T10:47:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезная авария произошла ночью 22 апреля на Московском шоссе в Канавинском районе. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

По данным ведомства, в 1:30 22 апреля в районе дома № 302 по Московскому шоссе 47-летний водитель Тойоты не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем ГАЗ.

- В результате аварии пострадали водитель и пассажиры Тойоты. Сам водитель с переломом ноги доставлен в больницу № 39, а двое пассажиров с травмами различной степени тяжести после осмотра в больнице № 39 отпущены домой, - говорится в сообщении УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. - В настоящее время подробности происшествия выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU