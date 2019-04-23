На Автозаводе среди ночи вспыхнул пожар в девятиэтажке

СЕГОДНЯ 10:22 2019-04-23T10:29:28+03:00

Пожарными из дома были эвакуированы 15 человек, в том числе трое детей

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Серьезный пожар вспыхнул ночью 22 апреля в одном из многоквартирных домов на улице Дружаева в Автозаводском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Сообщение о возгорании поступило в ЦУКС в 00:12 22 апреля, - говорится в сообщении. – Пожар случился в квартире на девятом этаже здания. На место происшествия сразу же выехали пожарные бригады. На момент их прибытия из окна квартиры на девятом этаже шел дым. В самом подъезде наблюдалось сильное задымление. Личным составом из здания были эвакуированы 15 человек, в том числе трое детей. Еще 12 человек, в том числе четверо детей пришлось спасать с помощью масок для спасаемых.

Тем не менее, без ущерба пожар не обошелся – в квартире полностью выгорело имущество на площади 2 квадратных метров. Всего в тушении пожара были задействованы 25 человек личного состава и шесть единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU