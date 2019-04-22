К системе «Наш Нижний» подключились 108 домоуправляющих компаний

СЕГОДНЯ 17:59 2019-04-22T17:59:51+03:00

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К информационной системе «Наш Нижний» подключились 108 домоуправляющих компаний, передает пресс-служба муниципалитета.

По состоянию на 15.30 22 апреля, в систему поступило более 24,1 тысячи обращений, из них отработано 21,4 тысячи.

Напомним, что по поручению мэра Владимира Панова в ИС «Наш Нижний» появился раздел «Отключения», предназначенный для оперативного информирования горожан об аварийных нарушениях в работе городского хозяйства и плановом ремонте на объектах жилищно-коммунального комплекса.

Оставить заявку о своей коммунальной проблеме, а также отслеживать ее отработку и поставить оценку проделанной работе можно с помощью компьютера или смартфона по адресу нашнн.рф или позвонив по каналу связи 005.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на исходе зимы администрация Нижнего Новгорода подвела предварительные итоги работы портала «Антиснег». И вывод напросился такой: информационная система показала свою эффективность, хотя работать, несомненно, есть над чем.

ИСТОЧНИК KP.RU