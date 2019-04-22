2019-04-22T17:50:18+03:00
Общество

Более 32 тысяч человек поучаствовали в общегородском субботнике 20 апреля

Наибольшее количество участников было в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

Свыше 32 тысяч нижегородцев приняли участие в первом в 2019 году общегородском субботнике 20 апреля, сообщает пресс-служба муниципалитета.

В общей сложности было вывезено 11,2 тысячи кубометров мусора. Так, в Нижегородском районе 3,1 тысяча жителей собрала 956 кубометров отходов, в Приокском районе 3,9 тысячи жителей - 1450 кубометров, в Сормовском районе 7,2 тысячи человек - 1520 кубометров, в Советском районе - 4,1 тысячи горожан - 1253 кубометра, в Автозаводском районе 7,9 тысячи жителей - 1655 кубометров, в Московском районе 2,5 тысячи человек - 1738 кубометров, в Канавине 1,2 тысячи жителей - 1340 кубометров, а в Ленинском районе 2,8 тысячи горожан - 1311 кубометров мусора.

Ранее сообщалось, что в субботнике, который проводился в рамках месячника по благоустройству, поучаствовал мэр Владимир Панов. Во время уборки на слоне Александровского сада чиновник нашел перстень.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
К системе «Наш Нижний» подключились 108 домоуправляющих компаний
Рабочие приступят к ямочному ремонту в четырех районах Нижнего Новгорода 23 апреля
Оборудование для тестирования ДНК плода появилось у нижегородских медиков
«ТНС Энерго НН» хочет взыскать с турагентства 70 млн рублей
В Нижнем Новгороде предложили развивать потенциал железнодорожного вокзала
17 садовых домиков горят в Кстовском районе
В Нижегородской области вводится особый противопожарный режим
Темп роста ввода жилья в Нижегородской области вырос на 44,1%
Водитель иномарки погиб, опрокинувшись в кювет в Богородском районе
Древний малазийский музыкальный инструмент представят нижегородцам
Компания молодежи заживо сгорела в садовом домике в Нижегородской области
Развитие транспортной инфраструктуры обсудили в Нижнем Новгороде
Шесть человек пострадали в страшном ДТП с грузовиком и автобусом в Нижнем Новгороде
Перебои в телевещании ожидаются в Нижнем Новгороде 22 апреля
Уникальную скрипку XVIII века презентуют в Нижнем Новгороде
Цифровое развитие Нижнего Новгорода будет вестись в три этапа
Безработный нижегородец украл строительный забор
Нижегородские аграрии экспортировали продовольственные товары на 42,7 млн долларов
Глеб Никитин и Максим Орешкин подведут итоги первого Global City Hackathon
Нижегородский художественный музей объявляет день открытых дверей
БК «Нижний Новгород» на выезде проиграл «Калеву»
Вадим Живулин положительно оценил работу руководства Нижегородской области по созданию ТОСЭР
Глеб Никитин принял участие в обсуждении концепции развития здания бывшей швейной фабрики «Маяк»
ФК «Нижний Новгород» выиграл у «Зенит-2»
Более 43 миллионов рублей получили нижегородские предприятия на реализацию импортозамещающих проектов
Больше 600 нижегородцев приняли участие во всероссийском экологическом субботнике