Более 32 тысяч человек поучаствовали в общегородском субботнике 20 апреля

СЕГОДНЯ 17:50 2019-04-22T17:50:18+03:00

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Свыше 32 тысяч нижегородцев приняли участие в первом в 2019 году общегородском субботнике 20 апреля, сообщает пресс-служба муниципалитета.

В общей сложности было вывезено 11,2 тысячи кубометров мусора. Так, в Нижегородском районе 3,1 тысяча жителей собрала 956 кубометров отходов, в Приокском районе 3,9 тысячи жителей - 1450 кубометров, в Сормовском районе 7,2 тысячи человек - 1520 кубометров, в Советском районе - 4,1 тысячи горожан - 1253 кубометра, в Автозаводском районе 7,9 тысячи жителей - 1655 кубометров, в Московском районе 2,5 тысячи человек - 1738 кубометров, в Канавине 1,2 тысячи жителей - 1340 кубометров, а в Ленинском районе 2,8 тысячи горожан - 1311 кубометров мусора.

Ранее сообщалось, что в субботнике, который проводился в рамках месячника по благоустройству, поучаствовал мэр Владимир Панов. Во время уборки на слоне Александровского сада чиновник нашел перстень.

ИСТОЧНИК KP.RU