Рабочие приступят к ямочному ремонту в четырех районах Нижнего Новгорода 23 апреля

СЕГОДНЯ 17:26 2019-04-22T17:36:08+03:00

Нижегородцев просят не оставлять свои машины в зоне проведения работ

Изменить размер текста: A A

Ямочный ремонт будет вестись в четырех районах Нижнего Новгорода 23 апреля, передает пресс-служба горадминистрации.

Так, в Автозаводском районе к работам планируется приступить в 7.00. В это время рабочие займутся латанием дыр на Третьяковской улице. С 8.00 начнется ямочный ремонт на Староавтозаводском кладбище, а с 12.00 - на проезде от Коломенской улицы до дома №1а по улице Сазанова.

С 9.00 ремонтные работы начнутся на Кладбищенском проезде в Советском районе и в Сормовском районе на улицах Культуры, Коминтерна и на проспекте Кораблестроителей.

В Ленинском районе к ямочному ремонту приступят в 11.00. Привести в порядок предстоит дороги на проспекте Ленина, Комсомольской площади и улице Новикова-Прибоя.

Специалисты отмечают, что личный автотранспорт может помешать ремонту дорожного полотна. Поэтому лучше не оставлять машины на проезжей части на время производства работ.

Напомним, что нижегородцы могли голосовать за самые убитые дороги, нуждающиеся в ямочном ремонте, в группе «Антияма-НН».

ИСТОЧНИК KP.RU