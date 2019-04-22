Оборудование для тестирования ДНК плода появилось у нижегородских медиков

СЕГОДНЯ 17:00 2019-04-22T17:00:39+03:00

Пациентки могут проходить пренатальный тест с 9-10 недели беременности

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Оборудование для тестирования ДНК плода - секвенатор - появилось в Институте педиатрии Приволжского исследовательского медуниверситета. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Руководитель Центра медицинской генетики ПИМУ Ольга Удалова отметила, что генетические заболевание - одна из самых тяжелых групп патологий.

- Хромосомная патология встречается очень часто - одна на двести случаев. Наши программы скрининга формируют группы риска хромосомной патологии с высокой диагностической точностью, - заявила эксперт.

Предимплантационное тестирование в программах ЭКО позволяет на этапе раннего развития эмбрионов исключить хромосомную патологию, что значительно повышает вероятность наступления беременности и снижает риски рождения ребенка с такой патологией.

Неинвазивный пренатальный тест смогут проходить женщины с 9-10 недели беременности. Для проведения исследования проводится забор венозной крови матери. А результат станет известен через две недели.

По словам Ольги Удаловой, такой метод считается самым безопасным методом пренатальной диагностики.

- Эти уникальные генетические исследования гарантируют семье уверенность, что ребенок родится здоровым, - заключила руководитель Центра медицинской генетики.

ИСТОЧНИК KP.RU