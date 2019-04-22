Оборудование для тестирования ДНК плода появилось у нижегородских медиков
Оборудование для тестирования ДНК плода - секвенатор - появилось в Институте педиатрии Приволжского исследовательского медуниверситета. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Руководитель Центра медицинской генетики ПИМУ Ольга Удалова отметила, что генетические заболевание - одна из самых тяжелых групп патологий.
- Хромосомная патология встречается очень часто - одна на двести случаев. Наши программы скрининга формируют группы риска хромосомной патологии с высокой диагностической точностью, - заявила эксперт.
Предимплантационное тестирование в программах ЭКО позволяет на этапе раннего развития эмбрионов исключить хромосомную патологию, что значительно повышает вероятность наступления беременности и снижает риски рождения ребенка с такой патологией.
Неинвазивный пренатальный тест смогут проходить женщины с 9-10 недели беременности. Для проведения исследования проводится забор венозной крови матери. А результат станет известен через две недели.
По словам Ольги Удаловой, такой метод считается самым безопасным методом пренатальной диагностики.
- Эти уникальные генетические исследования гарантируют семье уверенность, что ребенок родится здоровым, - заключила руководитель Центра медицинской генетики.
ИСТОЧНИК KP.RU