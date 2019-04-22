«ТНС Энерго НН» хочет взыскать с турагентства 70 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:36 2019-04-22T16:36:49+03:00

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ПАО «ТНС Энерго НН» обратилось в суд с иском о взыскании чуть более 70 миллионов рублей с туристического агентства «Триэл-Тур». Заявление от компании поступило 19 апреля. Соответствующая информация размещена в картотеке Арбитражного суда Нижегородской области.

Отмечается, что третьим лицом выступает ПАО «МРСК Центра и Приволья».

Пока поданный «ТНС Энерго НН» иск к производству не принят. Дата судебного заседания не назначена.

По информации на сайте турагентства, «Триэл-тур» работает с 1992 года. Она является одной из первых турфирм в Нижнем Новгороде и в России в целом, которая начала осваивать новый вид деятельности - организацию экскурсионных автобусных туров по стране и Нижегородской области области.

ИСТОЧНИК KP.RU