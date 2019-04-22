В Нижнем Новгороде предложили развивать потенциал железнодорожного вокзала

СЕГОДНЯ 16:23 2019-04-22T16:23:50+03:00

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Реализацию потенциала территории, прилегающей к вокзалу «Нижний Новгород», обсудили в приволжской столице 19 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ДОМ.РФ.

Сейчас пассажиропоток вокзала - миллион человек ежемесячно, что делает его одним из самых крупных в стране. Реализация потенциала вокзала позволит создать новые общественные пространства, интегрировать электрички в городскую сеть общественного транспорта, а также создать новые пешеходные и автомобильные связи между районами Нижнего Новгорода и даже построить доступное жилье в центре.

Как отметил гендиректор ДОМ.РФ Александр Плутник, на примере нижегородских проектов становится ясно, как можно системно развивать российские города и формировать новые центры притяжения в районах массовой застройки.

ИСТОЧНИК KP.RU