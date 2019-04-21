Безработный нижегородец украл строительный забор

СЕГОДНЯ 16:15 2019-04-21T16:15:36+03:00

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Нижегородские полицейские заключили под стражу 27-летнего жителя Советского района, укравшего строительный забор. Об этом говорится на сайте ГУ МВД России по Нижегородской области.

В апреле в полицию обратился директор одной из нижегородских организаций. Мужчина рассказал, что неизвестный украл у него металлический строительный забор, который стоял на улице Бринского.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили, что к совершению преступления причастен ранее судимый житель Советского района. Оказалось, что в настоящее время он нигде не трудоустроен. По словам задержанного, украденный им забор он сдал в пункт приема металлолома.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Задержанный находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU