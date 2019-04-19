2019-04-19T10:23:22+03:00
Общество

Движение трамвая №7 в Нижнем Новгороде приостановлено

Когда вернут трамвай, пока неизвестно
Юлия ДАНЧЕНКО
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Трамвай №7, который ходит от остановки «Московский вокзал» до «Дарьино», временно уберут с маршрута, начиная с 19 апреля 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Приостановка движения связана с аварийно-восстановительными работами на улице Островского в районе дома №7, которые проводит АО «Нижегородский водоканал».

Когда возобновится движение трамвая, неизвестно. Сообщается лишь, что оно будет восставлено после окончания ремонтных работ.

О восстановлении движения трамвая "Комсомолка" обязательно сообщит своим читетелям. А сейчас, планируя свои поездки, заранее продумайте другой марштрут.

Напомним, с 1 мая 2019 года изменится движение транспорта в Сормовском районе Нижнего Новгорода. В районе дома № 1 по улице Баррикад будет введено ограничение остановки транспортных средств и продлен участок дороги с односторонним движением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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