2019-04-18T14:16:40+03:00
Происшествия

Дело экс-главы департамента строительства Юрия Щеголева передано в суд

Сейчас он находится под домашним арестом
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Дело экс-главы департамента строительства Юрия Щеголева передано в суд. ФОТО: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.Дело экс-главы департамента строительства Юрия Щеголева передано в суд. ФОТО: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
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Бывшего главу департамента строительства администрации Нижнего Новгорода Юрия Щеголева обвиняют в получении взятки. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя в особо крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

- По версии следствия, 2 мая 2018 года в салоне автомобиля «Лексус» Юрию Щеголеву была передана очередная часть взятки от директора строительной фирмы, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Нижегородской области. - В тот день он передал ему 800 тысяч рублей. Всего же общий размер взятки должен был составить 6,5 миллионов рублей. Взамен фирма должна была быть признана победителем аукциона на строительство детского сада в ЖК «Зенит» Советского района.

В ходе предварительного расследования обвиняемый полностью признал вину в совершении инкриминируемого преступления. Сейчас он находится под домашним арестом. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением прокурора передано в суд. Полученные преступным путем 4,5 миллиона рублей изъяты, а на принадлежащий ему автомобиль наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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