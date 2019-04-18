2019-04-18T12:58:27+03:00
Общество

ОАО «РУМО» полностью погасил многомиллионные долги перед сотрудниками

После вмешательства прокуратуры сотрудникам выплатили 110 миллионов рублей
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

ОАО «РУМО» выплатил своим сотрудникам все долги, которые в отдельные периоды времени превышали 110 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Задолженность возникла еще в 2014 году. Позже, в конце 2017 года, компания выплатила зарплату части сотрудникам. Однако по состоянию на апрель 2019 года 207 сотрудников по-прежнему ожидали выплаты 14 миллионов рублей.

Для того чтобы заставить руководство погасить долги предприятия, было возбуждено 32 административных дела, а также предъявлено 4 529 заявлений в суд о взыскании всей суммы задолженности. Также было арестовано имущество предприятия с последующей реализацией, деньги от которой пошли на выплату работникам ОАО «РУМО».

Кроме того, прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении руководителей и собственников предприятия по фактам невыплаты зарплаты, неисполнения судебных решений о взыскании зарплаты, мошенничества. В результате следственными органами возбуждены и расследованы уголовные дела, а виновные лица привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижнем Новгороде открылся инвестиционно-строительный форум «Домострой-2019»
В Нижегородской области появится российско-белорусское предприятие по производству модульных спортплощадок
В Нижегородской области проходят учения по ликвидации паводка
Глеб Никитин и Игорь Шувалов обсудят участие институтов развития в перспективных нижегородских инвестпроектах
Дело экс-главы департамента строительства Юрия Щеголева передано в суд
Билеты в плацкартные вагоны в апреле можно оформить со скидкой 50 процентов
Акция «Дети России-2019» стартовала на территории Нижегородской области
Гендиректор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева посетит Нижегородскую область
16 человек претендуют на пост гендиректора Фонда капремонта
В Нижегородской области создадут окружной центр реабилитации людей с особенностями ментального развития
32-летний мужчина лишился ноги, работая на дробилке в Уренском районе
Определены первые шесть экспертов «Команды 800»
Житель Городца из ревности пытался застрелить знакомого после дня рождения
Четвертую очередь обхода Нижнего Новгорода начнут строить в 2019 году
Участники субботников в Канавинском районе могут выиграть автомобиль
Нижегородские депутаты выйдут на субботник в районе будущего парка «Горки»
162 тысячи похитила у пенсионерки телефонная мошенница, представившись медсестрой
В Арзамасе объявлен в розыск подозреваемый в убийстве женщины
Нижегородские ливневки обследуют к августу 2019 года
Глеб Никитин предложил увеличить господдержку компаний, участвующих в мероприятиях по повышению производительности труда
«Поезда здоровья» посетят 126 населенных пунктов в 48 районах области
Надежда Преподобная: « Мы хотим, чтобы фестиваль «Театральная Стрелка» стал традиционным»
РЦ «Янтарь» использует соматику Томаса Ханны и метод Фильденкрайза в программах реабилитации пациентов