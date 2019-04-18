ОАО «РУМО» полностью погасил многомиллионные долги перед сотрудниками

СЕГОДНЯ 12:58 2019-04-18T12:58:27+03:00

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ОАО «РУМО» выплатил своим сотрудникам все долги, которые в отдельные периоды времени превышали 110 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Задолженность возникла еще в 2014 году. Позже, в конце 2017 года, компания выплатила зарплату части сотрудникам. Однако по состоянию на апрель 2019 года 207 сотрудников по-прежнему ожидали выплаты 14 миллионов рублей.

Для того чтобы заставить руководство погасить долги предприятия, было возбуждено 32 административных дела, а также предъявлено 4 529 заявлений в суд о взыскании всей суммы задолженности. Также было арестовано имущество предприятия с последующей реализацией, деньги от которой пошли на выплату работникам ОАО «РУМО».

Кроме того, прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении руководителей и собственников предприятия по фактам невыплаты зарплаты, неисполнения судебных решений о взыскании зарплаты, мошенничества. В результате следственными органами возбуждены и расследованы уголовные дела, а виновные лица привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU