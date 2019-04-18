2019-04-18T12:38:15+03:00
Общество

Билеты в плацкартные вагоны в апреле можно оформить со скидкой 50 процентов

Акция действует только в поездах дальнего следования формирования АО «ФПК»
Юлия ДАНЧЕНКО
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У нижегородцев появились возможность купить билет на поезд со скидкой в 50 процентов. Об этом сообщили в службе корпоративных коммуникаций Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

Акция будет действовать только в поездах дальнего следования, которые были сформированы АО «ФПК» и двигаются внутри страны. Согласно условиям, ваша поездка должна состояться в ближайшие дни - с 18 по 25 апреля.

К тому же билеты со скидкой продаются не на все места, а лишь на верхние полки в конце вагона (34, 36 места), а также верхние боковые - с 38 по 54 место.

Условия акции не распространяются на оформление билетов по детскому тарифу, на проезд организованных групп пассажиров и организованных групп детей. Кроме того, скидка не применяется при покупке билетов на скорый фирменный поезд № 146/145 сообщением МоскваНазрань.

ИСТОЧНИК KP.RU

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