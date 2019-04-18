Гендиректор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева посетит Нижегородскую область

СЕГОДНЯ 12:08 2019-04-18T12:08:14+03:00

В ходе визита в Володарске стартует проект «Прошагай город» и будет проведена обучающая Академия по новым мерам поддержки моногородов

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Сегодня, 18 апреля, в Нижегородскую область посетит генеральный директор МОНОГОРОДА.РФ, заместитель председателя ВЭБ.РФ Ирина Макиева. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Ирина Макиева посетит Володарск, где в рамках ее визита пройдет проект «Прошагай город», который направлен на увеличение туристической привлекательности монопрофильных территорий. Инициатива реализуется Фондом развития моногородов совместно с ВЭБ.РФ, Российским экспортным центром и компанией Google.

- Вопрос развития моногородов мы решаем комплексно, системно, в том числе работаем над туристическим потенциалом. В этом отношении мы очень благодарны генеральному директору Фонда развития моногородов Ирине Макиевой и ее проекту «Прошагай город». Сегодня «прошагают» Володарск - наш моногород, который недавно получил статус территории опережающего социально-экономического развития. Участники мероприятия смогут нанести на карту Google объекты, которые могут быть интересны туристам, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Кроме того, для представителей моногородов и инвесторов ПФО будет проведен практический семинар образовательного проекта «Академия развития моногородов».

Напомним, в Нижегородской области 12 моногородов: Балахна, Володарск, Ворсма, Выкса, Заволжье, Княгинино, Кулебаки, Навашино, Павлово, Первомайск, Мухтолово и Решетиха.

ИСТОЧНИК KP.RU