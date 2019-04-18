2019-04-18T11:29:59+03:00
Общество

16 человек претендуют на пост гендиректора Фонда капремонта

В региональном министерстве энергетики и ЖКХ завершился прием документов
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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На пост генерального директора Фонда капитального ремонта Нижегородской области претендуют 16 человек. Это стало известно 17 апреля, после окончания приема документов на участие в конкурсе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Должность руководителя Фонда капремонта, несомненно, должен занять профессионал. Работы в этой сфере много и работа сложная, - отметил министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков. - Поэтому конкурсная комиссия к отбору руководителя подойдет со всей ответственностью.

В настоящее время все заявления от кандидатов уже переданы конкурсной комиссии. Именно ей предстоит оценить профессиональные качества каждого из претендентов. Само заседание конкурсной комиссии назначено на 15 мая. Сразу после этого эксперты решат, сколько человек будут допущены до квалификационного экзамена.

- Экзамен будет проходить в виде тестирования, - говорится в сообщении. – После этого конкурсная комиссия проведет собеседование с кандидатами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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