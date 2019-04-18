В Нижегородской области создадут окружной центр реабилитации людей с особенностями ментального развития

СЕГОДНЯ 10:07 2019-04-18T10:07:35+03:00

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В Нижегородской области планируется создать окружной центр реабилитации людей с особенностями ментального развития. Об этом стало известно на круглом столе под председательством полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова.

- Максимально раннее выявление у детей расстройств аутического спектра поможет наиболее эффективно оказать помощь и выстроить грамотную работу по их сопровождению, - отметил Игорь Комаров. - Уверен, что наш проект даст хорошие результаты и станет реальной демонстрацией эффективной формы взаимодействия государства, общества и социально-ответственного бизнеса в интересах граждан нашей страны.

Уже известно, что окружной центр планируется создать на базе Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава России. Он позволит максимально эффективно координировать действия государственных ресурсных центров, образовательных, медицинских организаций и некоммерческих партнерств, направленных на помощь детям и взрослым с особенностями ментального развития.

- В Нижегородской области уже реализуется совместный пилотный проект по реабилитации и социализации детей с ментальными отклонениями, - напомнил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев. - И у нас уже есть положительный опыт, который стоит тиражировать и на другие регионы. В рамках соглашения с федеральным министерством образования будем создавать Ресурсный центр. Буквально сегодня губернатором Глебом Никитиным принято решение о выделении средств на проектирование данного Ресурсного центра. Соответствующие изменения уже внесены в бюджет Нижегородской области,

ИСТОЧНИК KP.RU