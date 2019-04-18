2019-04-18T10:07:35+03:00
Общество

В Нижегородской области создадут окружной центр реабилитации людей с особенностями ментального развития

Он будет создан на базе Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава России
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В Нижегородской области планируется создать окружной центр реабилитации людей с особенностями ментального развития. Об этом стало известно на круглом столе под председательством полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова.

- Максимально раннее выявление у детей расстройств аутического спектра поможет наиболее эффективно оказать помощь и выстроить грамотную работу по их сопровождению, - отметил Игорь Комаров. - Уверен, что наш проект даст хорошие результаты и станет реальной демонстрацией эффективной формы взаимодействия государства, общества и социально-ответственного бизнеса в интересах граждан нашей страны.

Уже известно, что окружной центр планируется создать на базе Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава России. Он позволит максимально эффективно координировать действия государственных ресурсных центров, образовательных, медицинских организаций и некоммерческих партнерств, направленных на помощь детям и взрослым с особенностями ментального развития.

- В Нижегородской области уже реализуется совместный пилотный проект по реабилитации и социализации детей с ментальными отклонениями, - напомнил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев. - И у нас уже есть положительный опыт, который стоит тиражировать и на другие регионы. В рамках соглашения с федеральным министерством образования будем создавать Ресурсный центр. Буквально сегодня губернатором Глебом Никитиным принято решение о выделении средств на проектирование данного Ресурсного центра. Соответствующие изменения уже внесены в бюджет Нижегородской области,

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижнем Новгороде открылся инвестиционно-строительный форум «Домострой-2019»
В Нижегородской области появится российско-белорусское предприятие по производству модульных спортплощадок
В Нижегородской области проходят учения по ликвидации паводка
Глеб Никитин и Игорь Шувалов обсудят участие институтов развития в перспективных нижегородских инвестпроектах
Дело экс-главы департамента строительства Юрия Щеголева передано в суд
ОАО «РУМО» полностью погасил многомиллионные долги перед сотрудниками
Билеты в плацкартные вагоны в апреле можно оформить со скидкой 50 процентов
Акция «Дети России-2019» стартовала на территории Нижегородской области
Гендиректор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева посетит Нижегородскую область
16 человек претендуют на пост гендиректора Фонда капремонта
32-летний мужчина лишился ноги, работая на дробилке в Уренском районе
Определены первые шесть экспертов «Команды 800»
Житель Городца из ревности пытался застрелить знакомого после дня рождения
Четвертую очередь обхода Нижнего Новгорода начнут строить в 2019 году
Участники субботников в Канавинском районе могут выиграть автомобиль
Нижегородские депутаты выйдут на субботник в районе будущего парка «Горки»
162 тысячи похитила у пенсионерки телефонная мошенница, представившись медсестрой
В Арзамасе объявлен в розыск подозреваемый в убийстве женщины
Нижегородские ливневки обследуют к августу 2019 года
Глеб Никитин предложил увеличить господдержку компаний, участвующих в мероприятиях по повышению производительности труда
«Поезда здоровья» посетят 126 населенных пунктов в 48 районах области
Надежда Преподобная: « Мы хотим, чтобы фестиваль «Театральная Стрелка» стал традиционным»
РЦ «Янтарь» использует соматику Томаса Ханны и метод Фильденкрайза в программах реабилитации пациентов