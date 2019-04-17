Определены первые шесть экспертов «Команды 800»

СЕГОДНЯ 17:16 2019-04-17T17:16:33+03:00

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Стали известны имена первых шести человек, которые вошли в экспертный совет проекта «Команда 800». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

От Общественной палаты Нижегородской области «Экспертами 800» стали директор филиала ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород» Назарий Зеленый, генеральный директор ЗАО «Территориальная инвестиционная компания «Старый Нижний Новгород» Валерий Камальдинов, ректор ННГАСУ Андрей Лапшин, руководитель проекта развития территории «Рождественская сторона» Александр Сериков, президент ННГУ Роман Стронгин и генеральный директор НАПП Валерий Цыбанев.

- Хочу поздравить первых экспертов «Команды 800». Нам вместе предстоит формировать событийную повестку предстоящего юбилея. Это серьезная работа, которая будет иметь значение и для дальнейшего развития региона в целом, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Нижегородцы уже предложили на портале более 80 идей и проектов. Нам нужно внимательно изучить их все и вместе с авторами наиболее интересных предложений воплощать их в жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU