Житель Городца из ревности пытался застрелить знакомого после дня рождения

СЕГОДНЯ 16:25 2019-04-17T16:25:03+03:00

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В Городце завершено расследование уголовного дела по обвинению 37-летнего мужчины в покушении на убийство знакомого и незаконное хранение оружия. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Инцидент произошел ночью 28 октября 2018 года. Нетрезвый обвиняемый, находясь возле своего дома на улице Речников в городе Городце, выстрелил в потерпевшего из необычного оружия. Супруга обвиняемого вызвала пострадавшему скорую, 38-летнего мужчину госпитализировали и, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, он остался жив.

Как выяснилось, в тот день обвиняемый вместе со своей женой был на дне рождения у потерпевшего, и злоумышленник приревновал супругу к товарищу.

Атипичное гладкоствольное однозарядное стреляющее устройство, согласно заключению баллистической экспертизы, признано огнестрельным оружием. Обвиняемый заключен под стражу и в ближайшее время предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU