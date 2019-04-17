Четвертую очередь обхода Нижнего Новгорода начнут строить в 2019 году

СЕГОДНЯ 15:45 2019-04-17T15:45:09+03:00

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В 2019 году в Нижегородской области планируется начать строительство четвертой очереди обхода Нижнего Новгорода на участке с 442 по 447 километр в Кстовском районе. Об этом сообщил начальник ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород» Максим Голдыбин на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству ОЗС.

- Сейчас мы ожидаем согласование проекта от ФАУ «Главгосэкспертиза России». Его точные параметры и сроки выхода на строительно-монтажные работы станут известны после получения утвержденной документации, - отметил Максим Голдыбин.

Всего в 2019 году в Нижегородской области будут отремонтированы 44 километра федеральных дорог. В основном работы будут проходить на трассе М-7 «Волга», а также на автодороге Р-158. Кроме того, ремонт пройдет на левом мосту через реку Сундовик и на путепроводе в Богородском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU