Участники субботников в Канавинском районе могут выиграть автомобиль

СЕГОДНЯ 13:37 2019-04-17T13:37:02+03:00

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Акция «Субботник по-канавински», которая стала ежегодной традицией, стартует в Канавинском районе 17 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

На торжественном открытии состоится презентация главного приза акции - автомобиля Datsun on-DO, которая достанется одному из участников субботников.

Больше информации об акции можно найти на сайте районной администрации www.kanavino-nn.ru, а также по телефонам 246-14-29, 246-56-03. Там же можно ознакомиться с расписанием субботников и уточнить номера телефонов старших за участки, на которых будет проводиться весенняя уборка.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что общегородской субботник, в котором поучаствуют как чиновники, так и горожане, переносится на 20 апреля. Изначально его планировалось провести 13 апреля, однако из-за погоды пришлось отказаться от этой затеи.

ИСТОЧНИК KP.RU