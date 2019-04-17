Нижегородские депутаты выйдут на субботник в районе будущего парка «Горки»

СЕГОДНЯ 13:11 2019-04-17T13:11:10+03:00

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Нижегородские депутаты намерены провести общегородской субботник на территории будущего парка русской природы «Горки». Мероприятие состоится 20 апреля на улице Дальней – сбор назначен на 10:00 около смотровой площадки. Об этом стало известно в ходе заседания постоянной комиссии по экологии городской Думы.

-Несправедливо, что одно из красивейших видовых мест города недоступно для нижегородцев, - заявил председатель городской Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин. - Создание на территории склона парка русской природы станет одним из этапов сохранения Дятловых гор для жителей города. Но сначала нужно освободить эту уникальную природную зону от гор мусора, накопившегося за десятилетия. Уверен, что нижегородцы поддержат инициативу Думы и вместе с нами выйдут на субботник.

Кстати, приносить с собой инвентарь не нужно – он будет предоставлен депутатами городской Думы. Также нижегородцев ждут вкусные пирожки и чай.

Напомним, месячник по благоустройству проходит в Нижнем Новгороде с 5 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU