162 тысячи похитила у пенсионерки телефонная мошенница, представившись медсестрой

СЕГОДНЯ 12:59 2019-04-17T12:59:51+03:00

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»

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Совсем без денег оказалась нижегородская пенсионерка, просто поговорив с неизвестной мошенницей по телефону у себя дома в квартире на улице Южное шоссе. Представившись медсестрой, злоумышленница выманила у 80-летней бабушки 162 тысячи рублей.

- Я не помню, во сколько это было – где-то между девяти утра и полуднем 9 апреля, -вспоминает пострадавшая бабушка. – Мне позвонила женщина и представилась медсестрой из больницы Семашко. Якобы она занимается продажей лекарств. И так она их нахваливала, что я поверила - перевела ей на карту 162 тысячи рублей. Это все, что у меня было!

В настоящее время расследование этого уголовного дела продолжается.

- Сейчас по данному факту возбуждено уголовно дело по статье «Мошенничество при получении выплат», - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Пока установить подозреваемую так и не удалось. Преступление еще не раскрыто.

Установив личность подозреваемой, нижегородские полицейские собираются проверить ее причастность к совершению аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU