162 тысячи похитила у пенсионерки телефонная мошенница, представившись медсестрой
Совсем без денег оказалась нижегородская пенсионерка, просто поговорив с неизвестной мошенницей по телефону у себя дома в квартире на улице Южное шоссе. Представившись медсестрой, злоумышленница выманила у 80-летней бабушки 162 тысячи рублей.
- Я не помню, во сколько это было – где-то между девяти утра и полуднем 9 апреля, -вспоминает пострадавшая бабушка. – Мне позвонила женщина и представилась медсестрой из больницы Семашко. Якобы она занимается продажей лекарств. И так она их нахваливала, что я поверила - перевела ей на карту 162 тысячи рублей. Это все, что у меня было!
В настоящее время расследование этого уголовного дела продолжается.
- Сейчас по данному факту возбуждено уголовно дело по статье «Мошенничество при получении выплат», - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Пока установить подозреваемую так и не удалось. Преступление еще не раскрыто.
Установив личность подозреваемой, нижегородские полицейские собираются проверить ее причастность к совершению аналогичных преступлений.
ИСТОЧНИК KP.RU