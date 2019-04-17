В Арзамасе объявлен в розыск подозреваемый в убийстве женщины

СЕГОДНЯ 12:50 2019-04-17T12:50:30+03:00

Всех, кто обладает хоть какой-то информацией о его местонахождении, просят обратиться в полицию

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В Нижегородской области объявлен в розыск 46-летний житель Арзамаса, подозреваемый в убийстве своей 40-летней знакомой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

По версии следствия, 13 апреля 2019 года мужчина был в гостях у своей знакомой в доме на улице Мира в Арзамасе. После его ухода 40-летняя женщина была обнаружена мертвой. Как показала судебно-медицинская экспертиза, она погибла в результате сильной кропотери, произошедшей из-за полученных телесных повреждений. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей".

Нижегородские следователи совместно с оперативными сотрудниками установили личность подозреваемого в совершении этого преступления. Им оказался 46-летний уроженец Нижнего Новгорода Роман Николаевич Коженков. Известно, что он проживал в одном из домов по улице Мира в Арзамасе.

Приметы разыскиваемого мужчины: рост 173 сантиметра, худощавое телосложение, темные волосы. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого, просят обратиться к следователям по телефону: 8 (831) 268-03-33.

ИСТОЧНИК KP.RU