Нижегородские ливневки обследуют к августу 2019 года

СЕГОДНЯ 11:45 2019-04-17T11:45:30+03:00

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Техническое обследование ливневой канализации в Нижнем Новгороде планируется завершить в августе 2019 года. Об этом на заседании постоянной комиссии по экологии городской Думы сообщил генеральный директор ОАО «Нижегородский водоканал» Николай Николюк.

- В настоящее время проект по реконструкции системы ливневой канализации города находится в завершающей стадии структурирования, - заявил Николай Николюк. - Уже принято решение, что модель будет тарифной. Правительство Нижегородской области выступит третьей стороной в концессионном соглашении и будет устанавливать тарифы, осуществлять утверждение инвестиционных программ и возмещать недополученные доходы концессионера.

По словам генерального директора «Нижегородского водоканала», завершить обследование ливневой канализации планируется в августе 2019 года, в том числе будут обследованы бесхозные сети. После этого в третьем квартале будет заключено концессионное соглашение. А уже в 2020 году проект сможет участвовать в областных и федеральных программах софинансирования, среди которых и программа оздоровления Волги.

ИСТОЧНИК KP.RU