Глеб Никитин предложил увеличить господдержку компаний, участвующих в мероприятиях по повышению производительности труда
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил увеличить государственную поддержку компаний, участвующих в мероприятиях по повышению производительности труда. Об этом глава региона сообщил в ходе заседания рабочей группы Госсовета «Экономика и финансы», на которой он отчитался о первых итогах деятельности рабочей подгруппы «Производительность труда».
- Мы внесли предложение о предоставлении приоритетных условий организациям, реализующим программы повышения производительности труда, при получении господдержки из федерального бюджета, - заявил Глеб Никитин. - Это стимулирует предприятия активнее работать над повышением культуры производства и улучшать условия труда. В том числе это позволяет повышать зарплаты рядовых сотрудников благодаря росту объемов производства. Для Нижегородской области, где в промышленности трудится каждый четвертый занятый в экономике житель региона, это особенно актуально.
Также в ходе заседания губернатор Нижегородской области предложил создать в регионе Корпоративный университет повышения производительности труда. Как ожидается, он станет заниматься распространением лучших российских и мировых практик научной организации труда.
ИСТОЧНИК KP.RU