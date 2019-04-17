Глеб Никитин предложил увеличить господдержку компаний, участвующих в мероприятиях по повышению производительности труда

СЕГОДНЯ 09:49 2019-04-17T09:49:36+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил увеличить государственную поддержку компаний, участвующих в мероприятиях по повышению производительности труда. Об этом глава региона сообщил в ходе заседания рабочей группы Госсовета «Экономика и финансы», на которой он отчитался о первых итогах деятельности рабочей подгруппы «Производительность труда».

- Мы внесли предложение о предоставлении приоритетных условий организациям, реализующим программы повышения производительности труда, при получении господдержки из федерального бюджета, - заявил Глеб Никитин. - Это стимулирует предприятия активнее работать над повышением культуры производства и улучшать условия труда. В том числе это позволяет повышать зарплаты рядовых сотрудников благодаря росту объемов производства. Для Нижегородской области, где в промышленности трудится каждый четвертый занятый в экономике житель региона, это особенно актуально.

Также в ходе заседания губернатор Нижегородской области предложил создать в регионе Корпоративный университет повышения производительности труда. Как ожидается, он станет заниматься распространением лучших российских и мировых практик научной организации труда.

ИСТОЧНИК KP.RU