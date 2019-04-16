2019-04-16T17:48:24+03:00
Общество

«Поезда здоровья» посетят 126 населенных пунктов в 48 районах области

Как ожидается, они доберутся в самые отдаленные уголки региона
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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«Поезда здоровья» посетят 126 населенных пунктов в 48 районах области. ФОТО: Александр Воложанин.«Поезда здоровья» посетят 126 населенных пунктов в 48 районах области. ФОТО: Александр Воложанин.
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16 апреля от областной клинической больницы им. Семашко отправились «поезда здоровья» в отдаленные населенные пункты Нижегородской области. Решение о продолжении этого проекта ранее принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Сегодня мы отправляем первые два поезда. Кроме того, в этом году мы закупаем десять передвижных медицинских модулей, - рассказал Глеб Никитин. – Это позволит сформировать еще два «Поезда здоровья». Таким образом, поездов будет уже четыре.

Кроме того, в этом году планируется расширить сроки проведения этого проекта. Как ожидается, за полгода с 16 апреля по 15 октября два поезда здоровья объедут 126 населенных пунктов в 48 районах области. Воспользоваться медицинскими услугами смогут даже жители совсем крохотных населенных пунктов - из 229 населенных пунктов с числом жителей до 100 человек будет организован подвоз.

- «Поезда здоровья» добираются в самые отдаленные населенные пункты региона, где людям нужна медицинская диагностика и помощь, - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев. - Это современные модули, оснащенные рентгенодиагностической, УЗИ, ЭКГ и ЭХО аппаратурой для проведения исследований. Врачебные бригады состоят из специалистов 15 различных профилей. Среди них есть невролог, кардиолог, офтальмолог, эндокринолог, хирург, гинеколог, уролог, педиатр, стоматологи и многие другие специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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