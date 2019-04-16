Надежда Преподобная: « Мы хотим, чтобы фестиваль «Театральная Стрелка» стал традиционным»

СЕГОДНЯ 17:30 2019-04-16T17:30:02+03:00

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Министр культуры Нижегородской области Надежда Преподобная пригласила нижегородцев принять активное участие в образовательной программе Всероссийского фестиваля независимых театров «Театральная стрелка», стартовавшем в Центре театрального мастерства 3 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Впервые Нижний Новгород стал местом притяжения независимых театров со всей страны, - поделилась Надежда Преподобная. - Каждый коллектив, представляющий спектакли на площадке ЦТМ, имеет собственную историю и философию, но всех их объединяют любовь к искусству и стремление создавать качественный продукт, побуждающий к размышлению.

К слову, на сегодняшний день в рамках фестиваля состоялись три конкурсных и два внеконкурсных спектакля. На каждый из них пришло огромное число нижегородцев.

- Мы очень хотим, чтобы Центр театрального мастерства развивался, и фестиваль «Театральная Стрелка» стал традиционным, - заявила Надежда Преподобная. - Важно, что в регионе существуют самостоятельные площадки, на которых мы видим порой необычное прочтение того или иного сюжета, интересные постановки. Такие проекты, безусловно, заслуживают внимания

ИСТОЧНИК KP.RU