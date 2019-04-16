РЦ «Янтарь» использует соматику Томаса Ханны и метод Фильденкрайза в программах реабилитации пациентов

СЕГОДНЯ 17:04 2019-04-16T17:04:24+03:00

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Пациенты РЦ «Янтарь» во время реабилитации получают возможность пройти курс соматического обучения Томаса Ханны с элементами метода Фильденкрайза. Данные методики широко применяются в Европе и крайне редки в России. В РЦ «Янтарь» соматическое обучение заложено во все программы реабилитации.

В период интенсивной физической реабилитации именно на занятиях со специалистом по соматике можно получить долгожданное освобождение от мышечной и суставной боли. Автор метода, Томас Ханна, называл его сенсомоторным обучением, восстановлением контроля мозга над телом.

Хронические боли чаще всего являются следствием длительного стресса, травм, операций. Врачи называют это состояние сенсомоторной амнезией. Соматическое обучение способно восстановить баланс тела, правильно распределить нагрузку и научить мозг управлять ею в дальнейшем.

Справка

РЦ «Янтарь» открылся в сентябре 2018 года в Нижегородской области Кстовского района, село Татинец. Четырехэтажный центр, находящийся на живописном берегу реки Волга, готов принять на реабилитацию до 100 пациентов по направлениям: неврология, кардиология, травматология и ортопедия. РЦ«Янтарь» оснащен всем необходимым оборудованием, укомплектован полным составом мультидисциплинарной бригады, обеспечен безбарьерной средой для комфортного пребывания пациентов.

Yantary.ru

ИСТОЧНИК KP.RU