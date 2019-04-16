142 тысячи рублей и 5 тысяч евро похитила мошенница у пенсионерки, обещая снять порчу

СЕГОДНЯ 15:48 2019-04-16T15:59:07+03:00

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Совсем рядом со своим домом угодила в руки мошенницы 73-летняя пенсионерка Алевтина Викторовна (имя героини изменено – прим. Ред.). Около трех часов дня 5 апреля к ней на улице Просвещенской подошла неизвестная женщина и пообещала снять порчу, если она отдаст ей все деньги.

- На вид ей было лет 50, - вспоминает пенсионерка. – Довольно высокая – ростом около 170 сантиметров, плотного телосложения. Одета была во все темное – пальто, шапка, обувь. На лице темные очки. Только брюки светлые. Не знаю уж, как ее зовут на самом деле, но мне она представлялась Верой Марковной.

Все бы ничего, вот только после встречи с таинственной незнакомкой Алевтина Викторовна лишилась всех своих накоплений. А это, на минуточку, 142 тысячи рублей и больше 5 тысяч евро.

- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – В настоящее время расследование этого дела продолжается. Фоторобот подозреваемой пока не составлен. Однако потерпевшая уверяет, что сможет ее опознать.

ИСТОЧНИК KP.RU