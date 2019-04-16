2019-04-16T15:06:40+03:00
Происшествия

В Нижнем Новгороде задержали преподавателя техникума с 55 упаковками запрещенного в Европе средства для похудения

В составе препарата обнаружен запрещенный в Европе сибутрамин
Василий КРОТОВ
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25-летняя преподаватель техникума из Ульяновской области попалась в руки нижегородских полицейских – 10 апреля ее задержали с 55 упаковками неизвестного вещества.

- Она была задержана около 18:40 10 апреля в районе дома № 162 по проспекту Гагарина, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Как выяснилось, женщина была ранее не судима, работала преподавателем молочного техникума в Ульяновской области.

При себе у нее обнаружено 55 упаковок с неизвестным веществом. Впоследствии удалось установить, что это был препарат для похудения. В его составе может содержаться запрещенное в Европе сильнодействующее вещество сибутрамин. Сейчас экспертизы изъятых веществ продолжаются. Об их результатах станет известно позднее.

В настоящее время расследование этого преступления продолжается. Известно, что в Нижний Новгород задержанная прибыла из города Димитровград. Сейчас следователи выясняют обстоятельства ее жизни в родном городе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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