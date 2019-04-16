2019-04-16T14:37:37+03:00
Политика

НРО ЛДПР намерено оспорить итоги выборов в Балахне

В настоящее время на них лидирует кандидат от КПРФ Максим Волков
Василий КРОТОВ
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Нижегородское региональное отделение ЛДПР намерено оспорить в областном суде итоги выборов депутата в региональное Законодательное собрание. Напомним, довыборы по одномандатному округу № 21 проходили в Балахнинском и Володарском районах 14 апреля.

- В ходе предвыборной кампании кандидатов и самих выборов были выявлены многочисленные нарушения. В том числе имел место массовый подкуп избирателей со стороны кандидата от КПРФ, - цитирует координатора НРО партии Алексея Круглова НИА «Нижний Новгород». - Наша партия выражает протест. Мы считаем эти выборы нелегитимными. В них не было отражено мнение народа, поэтому будем настаивать на аннулировании результатов выборов и переголосовании.

По словам Алексея Круглова, в день голосования МВД приняло более 30 обращений по различным нарушениям. В отношении лиц, которые были пойманы с поличным, были возбуждены административные дела и наложены штрафы.

К примеру, на оном из избирательных участков были обнаружены больше ста неучтенных бюллетеней. А сами жители Балахны рассказывали представителям партии ЛДПР о покупке голосов от 300 до 1500 рублей и даже за рюмку алкоголя или пачку сигарет. Чтобы получить деньги, людям требовалось отчитаться – предоставить фотографию бюллетеня с паспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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