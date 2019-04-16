2019-04-16T13:11:20+03:00
Общество

Нижегородская область стала центром ПФО по подготовке волонтеров ко Дню Победы

На базе восьми региональных центров создадут окружные центры подготовки
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Нижегородская область стала центром ПФО по подготовке волонтеров к сопровождению мероприятий ко Дню Победы. Таковы итоги Всероссийского конкурса на определение окружных координационных центров, который проходил в стране с 5 марта по 15 апреля 2019 года. Об этом сообщает НРО Всероссийского общественного движения «Волонтеры победы».

- По итогам конкурса на базе восьми региональных отделений движения «Волонтеры Победы», по одному в каждом округе, будут созданы окружные центры. Победители конкурса будут обеспечены информационной, консультационной и материальной поддержкой - они получат по 400 тысяч рублей, - говорится в сообщении. – Нижегородское региональное отделение организации станет окружным центром в ПФО, одержав победу над другими регионами.

В первую очередь, центр займется обучением волонтеров, оказанием помощи при взаимодействии с органами государственной власти, проработкой мероприятий движения и подготовкой методических пособий.

- Для нашего регионального отделения это огромная ответственность – помогать подготовке празднования самого важного праздника страны – 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, - руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина. - Теперь мы представляем не только регион, но и целый округ. Активную работу центр начнет уже в мае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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