В Нижегородской области собрали самую мощную лазерную установку в мире

СЕГОДНЯ 13:04 2019-04-16T13:04:30+03:00

Над ней трудились специалисты РФЯЦ-ВНИИЭФ в Сарове

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Самую мощную лазерную установку в мире соорудили в Российском федеральном ядерном центре - ВНИИЭФ в Сарове. Как сообщается на сайте центра, сборка завершилась 15 апреля.

Уточняется, что этот механизм будет рекордсменом среди введенных и планируемых к строительству лазерных систем. К мишени будет подводиться в 1,5 раза больше импульсной энергии, чем к самой мощной из действующих сегодня (она находится в США).

- До сих пор никто в мире не смог в лаборатории зажечь термоядерную мишень, - обратил внимание директор Института лазерно-физических исследований РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергей Гаранин. - Основная проблема в том, что маленькое количество вещества нужно сжать до очень высоких плотностей. Поэтому оболочка должна двигаться сферически симметрично, отклонения от сферического сжатия недопустимы.

Проводимые на американской установке эксперименты показали: система облучения не может обеспечить нужную однородность облучения центральной капсулы. Тогда как саровская система облучения почти сферически симметрична.

Сейчас испытываются системы первого модуля установки. Ее запуск намечен на конец года. Первую очередь лазерной установки планируется ввести в 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU