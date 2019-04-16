2019-04-16T12:19:35+03:00
Общество

Восемь дополнительных электричек пустили в Арзамасском направлении

Это связано с переходом на летнее расписание
Анастасия НАЗАРОВА
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Восемь дополнительных электричек появилось на Арзамасском направлении с 15 апреля. Новшество связано с переходом на летнее расписание. Об этом сообщается на сайте АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания».

Теперь на маршруте Нижний Новгород - Арзамас есть электропоезда, которые отправляются из приволжской столицы в 8.22 ежедневно и в 13.00 по будням.

Появились и дневные электрички до областного центра с отправлением из Суроватихи в 15.09, а также от станции Сережа в 15.40 в будние дни.

Кроме того, новые поезда ежедневно следуют по маршруту проспект Гагарина - Суроватиха с отправлением от проспекта Гагарина в 8.08 и отправлением из Суроватихи в 15.22.

Вдобавок ко всему введены ежедневные перевозки на маршруте Кустовая - Суроватиха. От станции Кустовая поезд трогается в 7.32, а от Суроватихи - в 15.22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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