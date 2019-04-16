2019-04-16T11:14:38+03:00
Общество

На ремонт Нижегородского училища олимпийского резерва выделят 78 миллионов рублей

Уже известно, что работы будут проводиться в общежитии, спортивном и учебном корпусах
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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На ремонт Нижегородского областного училища олимпийского резерва в 2019 году выделят 78 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, побывавший в училище вместе с министром спорта России Павлом Колобковым.

- В этом году на ремонт училища регион выделит 78 миллионов рублей. Работы будут проведены в общежитии, спортивном и учебном корпусах, - рассказал Глеб Никитин. - Это позволит отремонтировать общежитие, выполнить ряд работ в спортивном и учебном корпусе. Нужно, чтобы юные спортсмены не только тренировались, но и жили в нормальных условиях.

Кстати, сейчас Нижегородское областное училище олимпийского резерва готовит пополнение сборных команд России по 25 олимпийским видам спорта.

- Я бы хотел сделать так, чтобы у каждого из вас была возможность тренироваться и добиваться того, что вы хотите, - обратился Павел Колобков к воспитанникам училища. - Чтобы спорт в России стал для каждого обычной возможностью. Вышел на улицу – и вот тебе спортивный зал, беговая дорожка. Чтобы и ваши родители могли тренироваться. Чтобы для каждого это стало нормой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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