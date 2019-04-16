2019-04-16T11:02:06+03:00
Общество

Павел Колобков и Глеб Никитин встретились с представителями спортивной общественности региона

В ходе встречи обсуждались вопросы проведения Всероссийского форума «Россия – спортивная держава»
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В спортивном центре «Борский» 15 апреля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и министр спорта России Павел Колобков встретились с представителями спортивной общественности. Главной темой встречи стало грядущее проведение Всероссийского форума «Россия – спортивная держава». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Вы все знаете, что осенью в Нижнем Новгороде пройдет Всероссийский форум «Россия – спортивная держава». Наша задача – чтобы он стал здесь традиционным, - отметил министр спорта Павел Колобков. - Нижний Новгород – это центр России, очень спортивный регион. Мы в течение двух дней обсуждали ряд проектов, буду их поддерживать.

Уже известно, что этот форум будет посвящен развитию массового спорта и подготовке спортивного резерва.

- Для нас очень важно проводить такие встречи с представителями спортивной общественности, чтобы получить обратную связь, - поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Это дает нам понять, что мы движемся в правильном направлении.

Сразу после встречи Глеб Никитин и Павел Колобков осмотрели спортивный комплекс «Борский», где во время мундиаля базировалась сборная Уругвая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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