Глеб Никитин: «В регионе будет проводиться большая работа по адаптации наследия ЧМ-2018 для круглогодичного использования
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вместе с министром спорта России Павлом Колобковым 15 апреля посетили ФОК «Мещерский» в Нижнем Новгороде. За два дня визита они объехали почти все объекты, построенные к чемпионату мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
- Все эти объекты будут развиваться по программе наследия. По сути, эта программа стала составной частью национального проекта, - рассказал Глеб Никитин. - Например, планируется начать замену натурального газона на искусственный и сделать систему подогрева на полях спорткомплекса «Мещерский» в Нижнем Новгороде и спортшколы «Химик» в Дзержинске. На стадионе «Локомотив» будет проводиться прошивка газона. В следующем году адаптация ждет поле спортшколы «Мещера». Сейчас в этом направлении мы как раз работаем с федеральным правительством. И я хотел бы поблагодарить министра спорта за конструктивное взаимодействие.
В свою очередь Павел Колобков поделился впечатлениями от своей поездки в Нижегородскую область.
- Очень насыщенная, интересная поездка, - рассказал министр спорта России. - Думаю, что в октябре, когда будем проводить форум «Россия – спортивная держава, нам будет о чем поговорить.
ИСТОЧНИК KP.RU