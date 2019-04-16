2019-04-16T10:45:08+03:00
Общество

Глеб Никитин: «В регионе будет проводиться большая работа по адаптации наследия ЧМ-2018 для круглогодичного использования

Глава региона вместе с Павлом Колобковым объехали почти все объекты, построенные к мундиалю
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вместе с министром спорта России Павлом Колобковым 15 апреля посетили ФОК «Мещерский» в Нижнем Новгороде. За два дня визита они объехали почти все объекты, построенные к чемпионату мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Все эти объекты будут развиваться по программе наследия. По сути, эта программа стала составной частью национального проекта, - рассказал Глеб Никитин. - Например, планируется начать замену натурального газона на искусственный и сделать систему подогрева на полях спорткомплекса «Мещерский» в Нижнем Новгороде и спортшколы «Химик» в Дзержинске. На стадионе «Локомотив» будет проводиться прошивка газона. В следующем году адаптация ждет поле спортшколы «Мещера». Сейчас в этом направлении мы как раз работаем с федеральным правительством. И я хотел бы поблагодарить министра спорта за конструктивное взаимодействие.

В свою очередь Павел Колобков поделился впечатлениями от своей поездки в Нижегородскую область.

- Очень насыщенная, интересная поездка, - рассказал министр спорта России. - Думаю, что в октябре, когда будем проводить форум «Россия – спортивная держава, нам будет о чем поговорить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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