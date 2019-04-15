Заявки на конкурс премии «Гражданская инициатива» принимают до 30 апреля

СЕГОДНЯ 17:06 2019-04-15T17:06:01+03:00

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Нижегородцев приглашают стать участниками конкурса на соискание премии «Гражданская инициатива». Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Все участники и номинанты регионального этапа получают именной диплом Премии и смогут принять участие в конкурсе на соискание федеральной премии в Москве, - говорится в сообщении. - Лауреаты награждаются призом – авторской статуэткой «Живая капля» и получают право стать гостями федеральной премии в Москве. Лауреаты федерального этапа получат статуэтку «Золотой росток» и денежный приз в размере 200 тысяч рублей.

Кстати, данный проект, направленный на поощрение, пропаганду и поддержку гражданских инициатив, уже поддержал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Для участия в конкурсе необходимо разместить заявку на официальном сайте премии либо направить ее на электронную почту info@premiagi.ru

ИСТОЧНИК KP.RU