Игорь Шувалов: «Нижегородский хакатон – уникальный для России проект»

СЕГОДНЯ 16:49 2019-04-15T16:49:28+03:00

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Председатель ВЭБ. РФ Игорь Шувалов поприветствовал участников Global City Hackathon и поздравил их с началом уникального проекта. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

- Нижегородский хакатон – уникальный для России проект. Он объединил интеллектуальный потенциал разработчиков для преодоления самых острых городских проблем – от экологии до организации парковок, - отметил Игорь Шувалов. - Предлагаемые вами решения помогают решать стратегические задачи развития не только Нижнего Новгорода, но и других российских городов. В городах живут более 100 миллионов наших граждан. Наша общая задача – сделать жизнь в них современной, комфортной, удобной для всех.

По словам организаторов, данное мероприятие призвано отыскать проекты, которые способствуют обновлению городской среды, улучшают работу социальной сферы, общественного транспорта и коммунального хозяйства.

- ВЭБ.РФ в партнёрстве с ДОМ.РФ, Российским экспортным центром, Корпорацией МСП играют ключевую роль в реализации национальных проектов, - напомнил Игорь Шувалов. - Цифровая трансформация в российских городах – одна из сквозных тем, которая позволит повысить эффективность многих направлений городской жизни. Убеждён, что объединёнными усилиями мы сможем добиться здесь подлинного прорыва в интересах развития всей страны.

Кстати, регистрация участников проекта Global City Hackathon доступна по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU