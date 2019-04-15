Карта зеленых насаждений появится в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 14:46 2019-04-15T14:54:25+03:00

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В Нижнем Новгороде планируется создать карту зеленых насаждений. Эта тема обсуждалась на круглом столе АЛЦ «Архиленд» при участии Института урбанистики. Об этом сообщается в группе института урбанистики в социальной сети.

- В ходе обсуждения эксперты обсудили существующие проблемы озеленения и возможные механизмы работы, - говорится в сообщении. – В частности, планируется создать профессиональное сообщество из местных специалистов. В общественном доступе должны появиться карты зеленых насаждений, позволяющие проанализировать существующую ситуацию и определить необходимый объем финансирования для ухода за зелеными насаждениями. После этого должна быть разработана концепция озеленения Нижнего Новгорода. До 2024 все проекты озеленения должны реализовываться через программу «Формирование комфортной городской среды Нижнего Новгорода».

Кстати, уход за растениями в городе вообще станет более дифференцированным – под каждый создаваемый и существующий объект озеленения будет разработана схема мероприятий по уходу – для парков, скверов, бульваров и дворов.

ИСТОЧНИК KP.RU