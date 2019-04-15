2019-04-15T14:02:47+03:00
Общество

В зоопарке «Лимпопо» после долгого ремонта откроется первая площадка

Торжественное открытие состоится 27 апреля
Юлия ДАНЧЕНКО
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В зоопарке «Лимпопо» после долгого ремонта, наконец, откроется первая площадка. Об этом сообщается на сайте зоопарка.

Масштабная реконструкция длилась долгих полтора года.

- Вы часто спрашивали нас, как поживают обитатели первой площадки, теперь вы можете сходить к ним в гости! Зубры и верблюды, леопарды и пумы, выдры и японские макаки, пятнистые олени, японские журавли и другие животные и птицы соскучились по посетителям и ждут всех своих друзей! – написано на сайте.

По словам директора зоопарка «Лимпопо» Владимира Герасичкина, для того, чтобы сделать площадку еще лучше, сотрудники зоопарка приложили всю свою фантазию, все свои знания. И теперь она не только красивая, но более комфортная и продуманная не только для посетителей, но и для животных, которые там живут.

Откроется первая площадка 27 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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