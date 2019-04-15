Пострадавшие от отравления хлором в бассейне Gold' Fitness получат компенсацию

СЕГОДНЯ 12:54 2019-04-15T12:54:12+03:00

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Суды Ленинского и Советского районов утвердили мировые соглашения по двум искам управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, которые были поданы в защиту нижегородцев, пострадавших от отравления хлором в бассейне фитнес-клуба Gold' Fitness. Об этом сообщили в региональном управлении.

Таким образом, пострадавшие получат компенсацию морального вреда от клуба. О какой сумме идет речь, не сообщается.

В Роспотребнадзор по Нижегородской области обратилось двое пострадавших с просьбой о восстановлении их нарушенных прав в судебном порядке – они отравились хлором в фитнес-клубе Gold' Fitness, который находится на улице Максима Горького, дом№252. Специалистами управления были поданы исковые заявления в Советский и Ленинский районные суды.

Требования потребителей удовлетворены.

Напомним, отравление хлором было массовым. Пострадали десять человек, четверо из которых были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU