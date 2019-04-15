Нижегородцы могут создать логотип регионального знака качества

СЕГОДНЯ 12:05 2019-04-15T12:05:26+03:00

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В Нижегородской области стартовал конкурс на создание логотипа «Нижегородская марка качества». Об этом сообщили в региональном министерстве промышленности.

Все желающие могут создать логотип, который будет красоваться на нижегородских продуктах-победителях всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», который проводится вместо конкурса «100 лучших товаров и услуг Нижегородской области».

- Нам бы очень хотелось, чтобы участие в создании логотипа конкурса «Нижегородская марка качества» приняли сами нижегородцы. Отбирать работы будет экспертное жюри. Победитель получит приз от ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области, - заявил директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.

Работы на конкурс принимаются до 30 апреля 2019 года в виде графического изображения с пояснительной запиской, которая раскрывает его идею. Присылать свои макеты можно на почту: 100best@nncsm.ru.

По вопросам участия в конкурсе обращайтесь по телефонам 8-800-200-22-14 (доб. 3-29 или 1-65), +7(920)07-44-100 Гурин Дмитрий Александрович, +7(904)044-43-85 Мухина Анастасия Евгеньевна, е-mail:100best@nncsm.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU