2019-04-15T11:52:50+03:00
Общество

Экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов составила в марте 44,8 миллиона рублей

Всего состоялось 174 процедуры торгов
Юлия ДАНЧЕНКО
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В марте 2019 года правительству Нижегородской области удалось сэкономить на проведенных торгах 44,8 миллионов рублей. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона.

В феврале ГКУ НО «Центр размещения заказа Нижегородской области» провело 174 процедуры торгов на сумму 1,26 миллиард рублей. В результате экономия составила 44,8 миллиона рублей. В том числе удалось сэкономить 20,9 миллион рублей на выполнении авиационных работ во время мониторинга лесов во время пожароопасного периода и оказания медицинской помощи с применением авиации . Экономия есть при выполнении работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог. Она составила 8,8 миллионов рублей. А при выполнении проектных и изыскательских работ для строительства спортивного зала для художественной гимнастики в Заволжье правительству удалось сократить расходы на три миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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