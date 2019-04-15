Всероссийская «горячая» линия по вакцинопрофилактике стартует в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 10:47 2019-04-15T10:52:18+03:00

Обратиться к специалистам Роспотребнадзора можно будет с 15 по 29 апреля

Изменить размер текста: A A

В Нижегородской области будет работать «горячая» линия вакцинопрофилактике, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Открыта линия в рамках европейской недели иммунизации, которая будет проходить с 15 по 29 апреля.

Свои вопросы о вакцинопрофилактике можно будет задать специалистам Роспотребнадзора по телефону единого консультационного центра 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный). Сделать это можно круглосуточно. При этом обратиться смогут не только те, кто владеет русским языком, но и иностранцы. На линии будут работать специалисты, владеющие английским языком.

При этом Роспотребнадзор напоминает, что отказ от профилактических прививок, внесенный в национальный календарь, граждане обязаны подтверждать в письменной форме. Отсутствие этих прививок может повлечь за собой запрет для граждан на выезд в некоторые страны, временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий, а также отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

ИСТОЧНИК KP.RU