Глеб Никитин и Павел Колобков посетили международный фестиваль аудиовизуального искусства INTERVALS

СЕГОДНЯ 10:19 2019-04-15T10:21:51+03:00

Фестиваль проходит на территории Нижнего Новгорода с 12 по 14 апреля

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В воскресенье, 14 апреля, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и министр спорта РФ Павел Колобков посетили фестиваль аудиовизуального искусства INTERVALS, который проходил в Нижнем Новгороде с 12 по 14 апреля.

Они посмотрели инсталляцию на элеваторах бывшего мукомольного завода на улице Черниговской, побывали внутри бывшей швейной фабрики «Маяк», а затем посмотрели инсталляцию на фасаде здания.

Однако международный фестиваль аудиовизуального искусства INTERVALS это не только приковывающие внимание зрителей инсталляции, но и целый комплекс лекций, публичных обсуждений и экскурсий. В эти дни нижегородцев впервые пригласили в острог.

- Несмотря на то, что он находится в центре города, люди, как правило, не имеют туда доступа. Поэтому в рамках фестиваля нижегородцы и гости Нижнего Новгорода смогут не только увидеть наши инсталляции, но и посмотреть на острог изнутри, - отметила куратор и продюсер фестиваля Ксения Чеховская.

Всего в международном фестивале аудиовизуального искусства INTERVALS приняли участие около 20 художников из России, Японии, Германии и Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU